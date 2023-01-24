إطلاق الموقع الالكتروني الخاص بالشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين

الوكيل الإخباري - اطلقت الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين موقعها الإلكتروني (www.josilos.com) بحلته الجديدة في إطار سعي الشركة للتحول الرقمي ورقمنة جميع عملياتها.

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وقال مدير عام الشركة المهندس عماد الطراونة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الموقع يوفر لزواره سهولة التصفح والوصول إلى المعلومة من خلال خطوات سلسة وبسيطة تضمن الفعالية وتلبية تطلعات عملائنا في القطاع الغذائي.

كما يوفر مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تسهل الوصول إلى المعلومة على العملاء منها، تسجيل العملاء والموردين، معلومات العطاءات وطلبات الشراء، حجز الثلاجات والهناجر من خلال الاطلاع على مجموعة الثلاجات والهناجر المتاحة للتأجير ومساحاتها وطاقتها الاستيعابية.



وأوضح الطراونة، أن الشركة تعنى بحفظ وإدارة المخزون الوطني الاستراتيجي من الحبوب والغذاء في جميع أنحاء المملكة بالتناغم مع سياسة وزارة الصناعة والتجارة والتموين وخططها التموينية في استيراد مادتي القمح والشعير.



وأضاف أن مجمعات الشركة تنتشر في أقاليم المملكة وتتنوع أنشطتها بين صوامع تخزين ومطحنة ومستودعات مبردة وجافة إضافة إلى تفريغ بواخر الحبوب في ميناء العقبة، وتعمل على تفريغ البواخر المحملة بالحبوب (القمح والشعير)، العائدة حمولتها الرئيسية لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، باستخدام أجهزة تفريغ حديثة.



كما تقوم بتخزين الحبوب (القمح والشعير) في الصوامع، مع المحافظة على سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري والحيواني، وتعمل أيضا على تأجير المستودعات المبردة والجافة للقطاعين العام والخاص وتشويل الشعير وإنتاج وبيع جميع أنواع الطحين.