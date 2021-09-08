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الأربعاء، 08-09-2021 03:22 م

إطلاق النار يتسبب بعطب (17) محولاً كهربائياً في الشونة الجنوبية

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 الوكيل الاخباري - ذكرت شركة توزيع الكهرباء أن أحد محولاتها في منطقة الشونة الجنوبية تعرض صباح اليوم الأربعاء لإطلاق نار من قبل مجهولين ما تسبب في عطبه، ليرتفع عدد المحولات التي تتعرض للعطب بفعل إطلاق النار إلى (17) محولاً منذ بداية العام الجاري.

ووفق بيان للشركة فقد قامت بإبلاغ الأجهزة المعنية بالحادثة التي شهدتها منطقة النهضة في الأغوار الجنوبية، حيث تم الكشف مع مندوب الأمن العام ليتبين أن سبب عطبه يعود لإطلاق عيارات نارية، مشيرة إلى أن الحادثة تسببت في وقف ضخ مياه الشرب، وتسببت بمشاكل وملاحظات كبيرة من قبل المواطنين في ظل درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها المنطقة.

وطالبت الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للكشف عن هوية المتسببين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، مؤكدة أن تكرار هذه الحالات يؤدي إلى استنزاف مقدرات الشركة ويعرضها لخسائر فادحة، كما أن مثل تلك الأفعال تعرض سلامة المواطنين وموظفي الشركة للخطورة، وتؤثر على جودة تزويد المشتركين بالتيار الكهربائي.

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