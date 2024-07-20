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السبت، 20-07-2024 08:25 م

إطلاق برنامج تدريبي لتأهيل الباحثين عن العمل في القطاع السياحي

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الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة السياحة والآثار، ومؤسسة التدريب المهني، اليوم السبت، المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي لتأهيل الباحثين والباحثات عن العمل في القطاع السياحي ومزودي الخدمات السياحية ومقدمي التجارب المحلية من أبناء وبنات المجتمعات المحلية.

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ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين وتعزيز قدراتهم وإكسابهم المهارات اللازمة لتقديم الخدمات السياحية والتجارب المحلية، وبحسب متطلبات سوق العمل في القطاع السياحي، إضافة الى توفير فرص عمل لهم انطلاقا من رؤية التحديث الاقتصادي ومحور الموارد البشرية في الاستراتيجية الوطنية للسياحة (2021- 2025)، واستراتيجية التدريب وتعزيز استدامة العاملين في القطاع السياحي (2024- 2026).


كما يهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين المهارات الأساسية اللازمة للعمل في القطاع السياحي، ورفع قدرات العاملين في قطاع المطاعم السياحية والمنشآت الفندقية وأصحاب الحرف اليدوية الشعبية والتقليدية (حرفيين وتجار) ومكاتب وكلاء السياحة والسفر والأدلاء السياحيين، إضافة إلى توفير برامج تدريب وتأهيل لمزودي الخدمات السياحية ومقدمي التجارب المحلية من أبناء المجتمعات المحلية.

 




 

 


 

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