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إطلاق برنامج تشغيل المهارات لتمويل مشاريع الشباب بقرض حسن تصل قيمته إلى 15 ألف دينار

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الأربعاء، 01-05-2024 03:29 م

إطلاق برنامج تشغيل المهارات لتمويل مشاريع الشباب بقرض حسن تصل قيمته إلى 15 ألف دينار

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الوكيل الاخباري- برعاية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية/ وزيرة العمل ناديا الروابدة وقع اليوم الأربعاء في مقر الصندوق كل من مديره العام منصور وريكات ورئيسة الهيئة الدكتورة رغدة الفاعوري اتفاقية مشتركة يطلقان بموجبها برنامج "تشغيل المهارات" وهو برنامج تمويلي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المهنية والتقنية للشباب من كلا الجنسين.  

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وقال المدير العام لصندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات إنطلاقا من رؤية الصندوق كمؤسسة حكومية معنية بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبهدف تحفيز الشباب وتشجيع الشباب الباحثين عن العمل من كلا الجنسين للمبادرة بإقامة مشاريعهم الخاصة بهم في القطاعات المهنية والتقنية التي دائما يدعو جلالة الملك عبد الثاني إلى توجيه الشباب لها، لأنها قطاعات حيوية وتتميز بتوفير فرص عمل للشباب ولأقرانهم؛ يطلق الصندوق وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية برنامج  "تشغيل المهارات" وهو برنامج تمويلي مشترك لدعم مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة.


وبين وريكات أن المحفز في هذا البرنامج لإقامة الشباب لمشاريعهم الخاصة في القطاعات المهنية والتقنية من كلا الجنسين للفئة العمرية (18- 45) سنة الحاصلين على شهادة "مزاولة مهنة" من الهيئة أنه يُقدم تمويل للمقترضين الشباب "قرض حسن" بمبلغ تمويلي تصل قيمته بحد أقصى إلى 15 ألف دينار دون أي مرابحة أو تكاليف على المستفيد، مؤكدا أن الصندوق جاهز لإستقبال طلبات التمويل من خلال فروعه المنتشرة في كافة محافظات المملكة.


 بدورها قالت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري، إن هذه الاتفاقية توفر التمويل للشباب من الفئة المستهدفة الحاصلين على شهادة "مزاولة مهنة" بهدف مساعدتهم على تأسيس مشاريع خاصة بهم بحيث ولتحفيزهم على الالتحاق بالتعليم المهني والتقني كطريق إلى العمل الحر الذي يكفل - بموجب هذه الاتفاقية - توفير المكتسبات والحوافز ضمن اقتصاد منظم وجاذب للأيدي العاملة ومولد للمزيد من فرص العمل.


 




 

 


 

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