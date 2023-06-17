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السبت، 17-06-2023 12:57 م

إطلاق برنامج حزم اليافعين في المراكز الشبابية

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الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الشباب بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وهيئة أجيال السلام في جميع المحافظات، برنامج "حزمة اليافعين" الذي يستهدف الشباب أعضاء المراكز الشبابية ضمن الفئة العمرية من 10-19 عاما.

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ووفقا لبيان الوزارة، اليوم السبت، يهدف البرنامج إلى تنمية قدرات وتطوير مهارات اليافعين لاستخدام طرق جديدة للتعبير عن أفكارهم بشكل إبداعي وبناء هويتهم، وتمكين اليافعين من إدارة عواطفهم السلبية والإيجابية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وبناء الثقة مع الآخرين وممارسة مهارات التواصل والتعبير عن نقاط القوة لديهم ومشاركة الآراء والأفكار مع غيرهم.

كما يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الشباب في إيجاد حلول بديلة للمشكلات التي يواجهونها وتعزيز مهاراتهم في اتخاذ القرار الفعال وتوظيف مهاراتهم في تحقيق أهدافهم، وتمكينهم من أن يكونوا أفرادا فاعلين وإيجابيين في مجتمعاتهم.


ويتضمن البرنامج أنشطة متنوعة كنشاط تأليف القصة والتعرف على النفس والمشاعر والإصغاء الفاعل.

 




 

 


 

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