الخميس 09-09-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

التدريب على تكنولوجيا أتمتة الإجراءات روبوتياً في 5 جامعات

الارصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

61.7 مليون دينار خسائر شركة الكهرباء في 2020

وزير النقل يبحث مشاريع القطاع مع مدير البنك الأوروبي لإعادة الاعمار

وزير الأوقاف يرعى فعاليات الملتقى الخيري في كفرنجة

إربد: اختتام ورشة للحكام الإداريين حول القانون الدولي الإنساني

زواتي: نستطيع تصدير 250 ميغاواط من الكهرباء للبنان

بدء تشغيل محطة الطاقة الشمسية لبلدية معدي الجديدة

الأردن يعلن انطلاق مهرجان جرش في 22 أيلول الحالي

الخميس، 09-09-2021 04:44 م

إطلاق برنامج للرعاية الوالدية بلواء الكورة

pic_115408


الوكيل الاخباري- بدأت جمعية "ريف دير أبي سعيد" للتنمية والتدريب الخيرية بالتعاون مع جمعية المركز الإسلامي الخيرية، اليوم الخميس، بتنظيم برنامج للجلسات التوعوية عن الرعاية الوالدية ضمن مشروع "مكاني" الممول من منظمة "اليونيسف".

اضافة اعلان


وقالت رئيسة "جمعية ريف" لينا بني عامر إن الجلسات التي بدأت بالكورة نشاطاتها، اليوم، تستهدف أمهات الأطفال لغاية عمر 9 سنوات، إضافة إلى أمهات اليافعين من عمر 10 إلى 18 عاماً، مشيرة إلى أن برنامج الجلسات سيستمر لمدة ثلاثة شهور بمعدل جلسة للأمهات كل أسبوع.


وبينت أن الجلسات تشتمل على محاضرات بمشاركة مختصات في شؤون رعاية الأسرة، تهدف إلى بث الوعي بين أفراد المجتمع المحلي وبيان أهمية الرعاية الوالدية في الحفاظ على تماسك المجتمع والأسرة وحمايتها من الظواهر الجرمية والسلبية كون الأسرة تعد اللبنة الأولى في المجتمع.


وأشارت بني عامر إلى تضمين الجلسات مهارات توجيه السلوك لأفراد العائلة وتعديله وخصوصاً الأم والأب، وتوضيح أهمية الارتباط الآمن بين الوالدين وأبنائهم في تمتين العلاقات الأسرية والاجتماعية، إضافة إلى تعريفهم بحقوق الأطفال وكيفية حمايتهم من الإساءة وكيفية التعامل الآمن مع وسائل التواصل الاجتماعي لحمايتهم من الآثار السلبية الناجمة عنها.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 6

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

92021885747889645413

التدريب على تكنولوجيا أتمتة الإجراءات روبوتياً في 5 جامعات

unnamed (1)

61.7 مليون دينار خسائر شركة الكهرباء في 2020

8

وزير النقل يبحث مشاريع القطاع مع مدير البنك الأوروبي لإعادة الاعمار

720214215725575566622

وزير الأوقاف يرعى فعاليات الملتقى الخيري في كفرنجة

d

إربد: اختتام ورشة للحكام الإداريين حول القانون الدولي الإنساني

أخبار متعلقة
8202121103733180843440

بعد فتح كافة القطاعات .. تحذير من عدم التراخي بالإجراءات الصحية

8202127124414269778557

الحكومة : تلقي المطاعيم يزيد من نسبة المناعة المجتمعية

w

اخلاء منزل أسرة آيل للسقوط بلواء الكورة

7202116103059546382137

إطلاق حملة لرعاية الأطفال الأيتام بالكرك