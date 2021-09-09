إطلاق برنامج للرعاية الوالدية بلواء الكورة

الوكيل الاخباري- بدأت جمعية "ريف دير أبي سعيد" للتنمية والتدريب الخيرية بالتعاون مع جمعية المركز الإسلامي الخيرية، اليوم الخميس، بتنظيم برنامج للجلسات التوعوية عن الرعاية الوالدية ضمن مشروع "مكاني" الممول من منظمة "اليونيسف".

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وقالت رئيسة "جمعية ريف" لينا بني عامر إن الجلسات التي بدأت بالكورة نشاطاتها، اليوم، تستهدف أمهات الأطفال لغاية عمر 9 سنوات، إضافة إلى أمهات اليافعين من عمر 10 إلى 18 عاماً، مشيرة إلى أن برنامج الجلسات سيستمر لمدة ثلاثة شهور بمعدل جلسة للأمهات كل أسبوع.



وبينت أن الجلسات تشتمل على محاضرات بمشاركة مختصات في شؤون رعاية الأسرة، تهدف إلى بث الوعي بين أفراد المجتمع المحلي وبيان أهمية الرعاية الوالدية في الحفاظ على تماسك المجتمع والأسرة وحمايتها من الظواهر الجرمية والسلبية كون الأسرة تعد اللبنة الأولى في المجتمع.



وأشارت بني عامر إلى تضمين الجلسات مهارات توجيه السلوك لأفراد العائلة وتعديله وخصوصاً الأم والأب، وتوضيح أهمية الارتباط الآمن بين الوالدين وأبنائهم في تمتين العلاقات الأسرية والاجتماعية، إضافة إلى تعريفهم بحقوق الأطفال وكيفية حمايتهم من الإساءة وكيفية التعامل الآمن مع وسائل التواصل الاجتماعي لحمايتهم من الآثار السلبية الناجمة عنها.