إطلاق برنامج للرعاية الوالدية في الأغوار الشمالية



الوكيل الاخباري - بدأت جمعية "فضاء الخير الخيرية" في منطقة الشيخ حسين بالتعاون مع مديرية التنمية الاجتماعية للواء الأغوار الشمالية، اليوم الأحد، بتنظيم برنامج للجلسات التوعوية عن الرعاية الوالدية ضمن مشروع "مكاني" الممول من منظمة "اليونيسف".



وقالت رئيسة الجمعية خلود كنعان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الجلسات التي بدأت باكورة نشاطاتها، اليوم، تستهدف أمهات الأطفال حتى عمر 9 سنوات، مشيرة إلى أن برنامج الجلسات سيستمر لمدة ثلاثة أشهر بمعدل جلسة للأمهات كل أسبوع.

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