إطلاق تطبيق لمساعدة المزارعين في المملكة

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الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تطبيقا يسمى "مع المزارع"، يستطيع من خلاله الحصول على أي معلومة زراعية، حسب ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في الأردن، نبيل عساف.

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وقال عساف إنّ "الأردن أعد استراتيجية زراعية واستراتيجية للأمن الغذائي متطورة فيها محاور تم التركيز عليها ولها برنامج عمل لـ 3 سنوات مقبلة، وذلك وفق حديثه للمملكة.


وأضاف، أنه "يوجد أيضا مختبر إلكتروني يستطيع المزارع من خلاله إرسال صورة عن آفة يواجهها المزارع في التربة ثم إرسال عينة من التربة ثم يأتي رد بالنتيجة ويقدم للمزارع النصيحة".


وبين، أن ("الفاو" تدعم الأردن بعدة مشاريع، أهمها تربية الأسماك وإدارة حرائق الغابات)، حيث يواجه المزارع الأردني صعوبات بالحصول على أراضي للزراعة، والتسويق، والتصدير.


وأكّد، أن "القطاع الزراعي يواجه تحديات أهمها قطاع المياه".


"العالم يجب أن يغير من أنماط الغذاء، وفقا لعساف.


وتابع، أنه "لا بد من العمل سويا للعودة للنشاط، حيث يوجد تدهور للأراضي واستنزاف للموارد الطبيعية حتى نؤمن الغذاء".


وأشار عساف، إلى أنه "يوجد طلب متزايد على الغذاء وهدر في الغذاء وصعوبة في الإنتاج، وفي حال استمرت الطريقة التي يُنتج فيها حاليا لا يمكن أن نستمر في تلبية حاجة الغذاء للعالم".


 




 

 


 

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