إطلاق جائزة الموظف المتميز في عجلون

الوكيل الإخباري - أطلقت في محافظة عجلون، اليوم الأربعاء، مبادرة جائزة الموظف المتميز على مستوى موظفي القطاع الحكومي في المحافظة، وذلك بالتزامن مع مناسبة احتفالات المملكة بعيد الاستقلال 76 وفي سياق التوجهات الحكومية لتطوير القطاع العام.

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وجاءت هذه الجائزة أيضا لتحفيز الموظفين والعاملين في المؤسسات الحكومية بمختلف درجاتهم الوظيفية بما ينعكس على جودة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبل الدوائر التنفيذية لمتلقي الخدمة بتميز واقتدار.



وشكل محافظ عجلون، الدكتور خالد الجبور، وتطبيقا لمعايير الشفافية والعدالة، لجنة تضم مدراء تنفيذيين من الدوائر الحكومية وأساتذة جامعات أكاديميين في المحافظة، لوضع أسس المشاركة من قبل الموظفين واختيار 3 موظفين من المؤسسات الحكومية، والبالغ عددها 28 مؤسسة، على أن تراعي تلك الأسس قياس مستوى الأداء للموظفين الذي يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.



وتضمنت أسس التقييم لاختيار الموظف المتميز عدة محاور أهمها، محور التنمية الذاتية، ومحور الابتكار والإبداع في العمل ومبادرات خلاقة لمتلقي الخدمة، ومحور المساهمة في تنمية وتطوير المجتمع المحلي، ومحور الرؤى والأفكار الإبداعية المستقبلية.



وعمم المحافظ على الدوائر الرسمية كافة نماذج الترشيح المعتمدة للمشاركة في المنافسة ليصار إلى تزويد اللجنة المشكلة بطلبات الترشيح في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الثلاثاء المقبل.