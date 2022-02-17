إطلاق حزمة من المبادرات الملكيّة في الكرك - تفاصيل

الوكيل الإخباري - بأمر من جلالة الملك عبدالله الثاني، أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة بحضور رئيس الدِّيوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، إطلاق حزمة من المبادرات الملكيَّة في محافظة الكرك.

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وتشمل المبادرات: بناء 100 وحدة سكنيَّة لأُسر عفيفة، وإنشاء مصنع من الفروع الإنتاجيَّة لتوفير (200 - 400) فرصة عمل وتزويده بالباصات اللَّازمة، وإنشاء مركز لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصَّة، وتطوير مجمَّع الأمير فيصل الرِّياضي.



والتقى الخصاونة بحضور رئيس الدِّيوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، وجهاء وفعاليات شعبيَّة ورسميَّة في محافظة الكرك.

وأكد الخصاونة أنه سيتم الإعلان اليوم الخميس عن تخفيف العديد من الإجراءات والقيود المفروضة للتعامل مع جائحة كورونا.



ويأتي اللقاء استكمالاً لبرنامج المبادرات الملكيَّة التي سيتمُّ إطلاقها ومتابعتها في مختلف محافظات المملكة، إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.