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إطلاق حُزمة من المبادرات الملكية

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الخميس، 23-06-2022 05:25 م

إطلاق حُزمة من المبادرات الملكية

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الوكيل الاخباري - تنفيذاً لتوجيهات الملك عبدالله الثاني، أعلن رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات الملك، اليوم الخميس، عن إطلاق حُزمة من المبادرات الملكية التنموية والتطويرية في منطقة أوصرة بمحافظة عجلون.

جاء ذلك خلال لقاء العيسوي عدداً من وجهاء وأبناء المنطقة، بحضور محافظ عجلون الدكتور خالد الجبور، حيث استمع منهم إلى أبرز احتياجاتهم ومطالبهم، لتلبيتها ضمن الموارد المتاحة، تنفيذاً للرؤى الملكية التي تؤكد استمرار النهج التواصلي مع أبناء الوطن وبناته.

وشملت المبادرات؛ بناء مساكن للأسر العفيفة، وقاعة متعددة الأغراض، وملعباً خماسياً، وتنفيذ مشاريع إنتاجية في إطار المحافظ التمويلية، لتوفير فرص عمل لأبناء وبنات المنطقة.

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