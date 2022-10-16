إطلاق حملة أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي في إربد

الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية صحة محافظة إربد، اليوم الأحد، بالتعاون مع البرنامج الأردني لسرطان الثدي حملة "أكتوبر الوردي" للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.



وقال مدير مديرية صحة محافظة اربد الدكتور شادي بني هاني إنه من خلال هذه الحملة يقوم البرنامج الأردني لسرطان الثدي بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات المعنية في الوطن العربي بتوحيد الجهود الإنقاذ السيدات من خلال التشجيع على الفحص المبكر.

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