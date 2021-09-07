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الثلاثاء، 07-09-2021 02:14 م

إطلاق حملة ' النقطة بتفرق' لترشيد استهلاك المياه

وزارة المياه


الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة المياه والرّي/سلطة المياه، حملة توعوية تحت شعار "النقطة .. بتفرق"، للتركيز على السلوكيات المرشدة لاستهلاك المياه.

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الحملة، أطلقت بالتعاون مع شركة مياه الأردن (مياهنا) وشركتي مياه اليرموك، ومياه العقبة، بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من خلال مشروع "التقنيات المائية المبتكرة" وبتنفيذ من منظمة ميرسي كور، حيث تدعو المواطنين إلى الحفاظ على المياه في الأردن عبر نشر معلومات توعوية تعرف بالواقع المائي في الأردن بهدف الترويج لتبنيّ ممارسات ترشيد بسيطة فعّالة.


أمين عام سلطة المياه بشار البطاينة، قال إن "الحملة تستهدف جميع الفئات العمرية وتهدف إلى تبني استخدام ممارسات وتقنيات موفّرة للمياه تركز على ترسيخ نشر الوعي والتعريف بأهمية وفوائد تركيب قطع موفّرة للمياه".


وأكد على أن الأردن يعد من الدول الرائدة في التوعية المائية رغم تحديات يواجهها في تراجع كميات المياه المتاحة وارتفاع الطلب لمختلف الاستخدامات خاصة في ظل التغيرات المناخية وتراجع حصة الفرد في الأردن إلى ما دون خط الفقر المائي العالمي (500) متر مكعب/سنويا والتي لا تزيد عن 80 متر مكعب سنويا لكافة الاستخدامات لما يعانيه الأردن من تراجع في مستوى الأحواض الجوفية وتدني مستويات الهطول المطري وتذبذبها بين منطقة وأخرى وعام وآخر إضافة إلى الهجرات القسرية نتيجة الظروف المحيطة بالأردن.

 

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