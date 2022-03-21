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الإثنين، 21-03-2022 11:26 ص

إطلاق حملة "رمضانيات" لإعادة إحياء الطقوس الرمضانية

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الدَّولة لشؤون الإعلام، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، اليوم الاثنين، إطلاق حملة "رمضانيات"، التي تتولَّاها وزارات الشَّباب، والسِّياحة والآثار، والثَّقافة، والتَّنمية الاجتماعيَّة، والدَّاخليَّة، وتتضمن إقامة فعاليات رياضيَّة وثقافيَّة وسياحيَّة واجتماعيَّة خلال شهر رمضان المبارك في جميع المحافظات.

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وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء، تأتي حملة "رمضانيات" لإعادة أحياء الطقوس الرمضانية المعتادة في المجتمع، وبث الروح الإيجابية، وأجواء الفرح والتسلية بين الشباب والأطفال، والعائلات وجميع الفئات العمرية، بعد غيابها لعامين بسبب الإجراءات التقييدية التي فرضتها جائحة كورونا، إذ تتضمن فعاليات وأنشطة متنوعة تنظمها وزارات الثقافة، والتنمية الاجتماعية، والسياحة، والشباب.


وتتضمن أجندة "رمضانيات"، بطولات رياضية تستقطب اهتمام شريحة واسعة من الشباب، ومن أبرزها، بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم، التي يقام دورها الأول في المراكز الشبابية والأندية الرياضية داخل الألوية في المحافظات، إلى جانب بطولات للشطرنج، وتنس الطاولة، وسباقات الجري.


وبهدف إبراز المنتج الثقافي الأردني، واكتشاف المواهب وإتاحة الموروث التراثي للأجيال، بيَّن الشبول أنّ وزارة الثقافة ستطلق برنامج (التعاليل الرمضانية) الذي يتضمن سهرات رمضانية مجانية، يتخللها إعادة إحياء الألعاب الشعبية، وإقامة فعاليات ثقافية ومسابقات وحفلات سمر في مختلف المحافظات.


ويشمل برنامج "رمضانيات" أيضا أنشطة متنوعة في المواقع السياحية والأثرية، ومنها فعاليات جبل القلعة في العاصمة عمّان، الذي يتضمن مسابقات تصوير وشعر وأناشيد ومسابقات للأطفال، وبرنامج ليالي رمضان في قرية السلع بمحافظة الطفيلة، وإقامة كرنفالات سياحية على مستوى المحافظات.


كما يحتوي البرنامج على بازارات خيرية في جميع المحافظات، تفتح أبوابها طيلة أيام الشهر الفضيل من الساعة 7 مساء إلى 12 من منتصف الليل، بهدف دعم الجمعيات الخيرية وإتاحة المجال أمامها لتسويق منتجاتها خلال شهر رمضان المبارك.


وتقوم فكرة البازارات على عرض عدد من السلع التي تنتجها الجمعيات الخيرية كالاكسسوارات، والملابس، والحرف اليدوية، والأدوات المنزلية وغيرها، على المشتري، ويتخللها نشاطات ترفيهية وألعاب للأطفال، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات الأسبوعية لفرق فنية واستعراضية.

 




 

 


 

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