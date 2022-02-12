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السبت، 12-02-2022 02:29 م

إطلاق حملة غيّر الكيس في العقبة

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الوكيل الإخباري - أطلق رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف البخيت حملة "غيّر الكيس" الرسمية التي تنفذها جمعية البيئة الأردنية بدعم من صندوق حماية البيئة في وزارة البيئة.

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ويأتي إطلاق الحملة ضمن فعاليات الأسبوع البيئي السياحي الثامن الذي نفذته الجمعية في العقبة وبمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك وضمن مبادرتها سياحتنا عنوان ثروتنا وبيئتنا.


وأكد المهندس البخيت أن الاحتفال بعيد ميلاد جلالة الملك الــ 60 يأتي تعبيرا عن الإنجازات المختلفة التي تحققت في عهده حيث يواصل الأردنيون مسيرة البناء والتقدم على خطى جلالة الملك، فهم عاقدون العزم على أن يبقى الأردن أنموذجًا للإنجاز والعطاء والوحدة الوطنية والعيش المشترك من أجل رفعة الوطن وصون مقدراته.


وأشار إلى حرص السلطة على تعزيز التشاركية مع مختلف المؤسسات والهيئات التي تعنى بتحقيق التنمية والمصلحة العامة لخدمة الوطن، مبينا أن العقبة تتمتع بميزات سياحية تستدعي تكثيف الجهود للحفاظ عليها نظيفة وآمنة بيئيا وصحيا.


ولفت إلى استعداد السلطة لمساندة جهود جمعية البيئة ورفع مجالات التعاون ما بينها وبين الجمعية والتواصل مستقبلا لإقامة وتنفيذ الأنشطة والبرامج والمبادرات الهادفة التي تعزز التنمية.

 

بدوره، قال رئيس الجمعية علي فريحات إن الجمعية تحرص على تعزيز التشاركية مع مختلف الجهات والمؤسسات حيث تعطي الجمعية تركيزا وأولوية لمدينة العقبة في تنفيذ الحملات التطوعية التي تنفذها بشكل سنوي لتعزيز العمل الجماعي المنظم ونشر الوعي للأجيال المستقبلية القادمة بأهمية الحفاظ على البيئة.

 

وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية الضارة واستبدالها بأكياس بيئية، مبينا أن هذا المشروع يهدف إلى إشراك المجتمع المحلي وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة لمثل هذه المشاريع البيئية وبيان مدى أهمية إعادة التدوير وفوائده الاقتصادية.

 

يشار إلى أن فعاليات الأسبوع البيئي السياحي الثامن ينفذ بالتعاون والتشاركية مع فرع الجمعية الإقليمي في العقبة وجمعية نسمة شوق السياحية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية والاتحاد العام للجمعيات الخيرية في العقبة وبدعم من هيئة تنشيط السياحة والاتحاد العام للجمعيات الخيرية وشركات الأولى للتأمين والشرق الأوسط للتأمين ومحطة توليد كهرباء شرق عمان والجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية

 




 

 


 

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