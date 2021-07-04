إطلاق حملة كسوة العيد بالسلط

الوكيل الاخباري -

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أطلقت جامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع مركز جابر العثرات اليوم الأحد، حملة "كسوة العيد" التي تستهدف مجموعة من الأيتام في محافظة البلقاء.وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات مدير وحدة التنمية وخدمة المجتمع المحلي الدكتور ناصر كلوب خلال حفل الاطلاق بحضور رئيس مجلس إدارة مركز جابر العثرات الدكتور علي ابو رمان ان هذا النشاط يأتي ترجمة للمسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها الجامعة إزاء المجتمع المحلي الى جانب التواصل الدائم مع جميع فئات المجتمع تعزيزا لمعاني التكافل والتراحم بينها.