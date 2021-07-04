الأحد 04-07-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

مراكز شبابية في مادبا تستضيف معسكرات أنماط الحياة الصحية

إطلاق حملة كسوة العيد بالسلط

كندا تلغي الحجر الصحي للعائدين من مواطنيها المطعمين ضد كورونا

لبنان يقدر عدد المصابين بمتحور دلتا بـ 100 حالة

ضبط مصنع يستخدم مواد منتهية الصلاحية بالبلقاء

العقبة تشهد اقبالا كبيرا للزوار بعد إعلانها منطقة آمنة من كورونا

إندونيسيا تمنع الأشخاص غير متلقي لقاح كورونا من دخول أراضيها

المصري يوضح حقيقة ما نسب اليه بشأن القوات الأمريكية

العرموطي: القضاء الأردني مستودع العدالة والطريق الآمن لمجتمع السلم

الأحد، 04-07-2021 11:24 م

إطلاق حملة كسوة العيد بالسلط

w


 الوكيل الاخباري - أطلقت جامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع مركز جابر العثرات اليوم الأحد، حملة "كسوة العيد" التي تستهدف مجموعة من الأيتام في محافظة البلقاء.اضافة اعلان


وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات مدير وحدة التنمية وخدمة المجتمع المحلي الدكتور ناصر كلوب خلال حفل الاطلاق بحضور رئيس مجلس إدارة مركز جابر العثرات الدكتور علي ابو رمان ان هذا النشاط يأتي ترجمة للمسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها الجامعة إزاء المجتمع المحلي الى جانب التواصل الدائم مع جميع فئات المجتمع تعزيزا لمعاني التكافل والتراحم بينها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
620213201253441796905

مراكز شبابية في مادبا تستضيف معسكرات أنماط الحياة الصحية

6202130222849433660106

ضبط مصنع يستخدم مواد منتهية الصلاحية بالبلقاء

72021415715459388371

العقبة تشهد اقبالا كبيرا للزوار بعد إعلانها منطقة آمنة من كورونا

dddd

المصري يوضح حقيقة ما نسب اليه بشأن القوات الأمريكية

w

العرموطي: القضاء الأردني مستودع العدالة والطريق الآمن لمجتمع السلم

72021393013709424479

الأردن يشارك باجتماع أجهزة الرقابة المالية العربية بالدوحة غداً

أخبار متعلقة
6202130222849433660106

ضبط مصنع يستخدم مواد منتهية الصلاحية بالبلقاء

w

الهيئة البحرية تطلع على إنجازات مركز العقبة للتعليم والتدريب البحري

1

أشغال البلقاء تغلق فتحة التفافية على طريق عمان السلط

w

فرق اطفاء من 3 محافظات لإخماد حريق جرش

620216194710780661424

توقيف عريس وزع بطاقات دعوة حفل زفافه وتناول الغداء

w

بدء برنامج دورة تدريب المدربين بالبلقاء التطبيقية