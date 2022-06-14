إطلاق خط جوي جديد بين ميلان وعمان

الوكيل الاخباري - نظمت هيئة تنشيط السياحة، وبالتعاون مع الناقل الوطني (الملكية الأردنية)، حفل إطلاق الخط الجوي الجديد بين مدينة ميلان الإيطالية وعمان عبر الخطوط الجوية الملكية، وبواقع 3 رحلات أسبوعية، ابتداء من نهاية شهر أيلول المقبل.



وبحسب بيان للهيئة، اليوم الثلاثاء، أكد وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة نايف الفايز، أهمية الحدث كونه سيعزز من الحركة السياحية للمملكة .

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