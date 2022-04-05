إطلاق دراسة لتطوير الشبكة الكهربائية في الأردن

الوكيل الإخباري - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الثلاثاء، على أهمية تطوير الشبكة الكهربائية للتوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الفاقد الكهربائي وإيجاد الحلول المناسبة لتخزين الطاقة.

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جاء ذلك خلال إطلاق دراسة تمتد حتى عام 2030 لتطوير الشبكة الكهربائية الأردنية لتعزيز قدراتها والتوسع في استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة.



وأكد الخرابشة أن الطاقة المتجددة تشكل خيارا استراتيجيا للأردن لتعزيز مساهمتها في توليد الكهرباء.



وأشار إلى أن نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء تبلغ حوالي 25 بالمئة، منوها الى ان الحكومة تطمح لزيادتها لتصل إلى 50 بالمئة بحلول عام 2030.



وقال إن الأردن يتمتع بموارد وفيرة من الطاقة المتجددة لوقوعه على الحزام الشمسي وارتفاع عدد الأيام المشمسة وتوفر الخبرات والكفاءات.

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