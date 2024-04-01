الإثنين 01-04-2024
الوكيل الاخباري
 

السير: تدهور مركبة يسبب ازدحام على طريق المطار

لجان خدمات المخيمات تؤكد التفافها حول القيادة الهاشمية

مصادر: اجتماع القاهرة لم يسفر عن جديد

انخفاض عجز المدفوعات في الأردن لـ 1.46 مليار دينار

إطلاق دليل إرشادي لتسريع عملية تسجيل الأدوية لدى مؤسسة الغذاء والدواء

مفتي المملكة: إطلاق الشعارات التي تثير الفتنة والعنصرية وتهدف إلى تفتيت الأمة والمجتمع خلال المسيرات حرام شرعاً

الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ أمس

مولدوفا تعلن انطلاق مناورات عسكرية بمشاركة قوات أمريكية ورومانية

بدء استقبال طلبات الترشح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميز في الصحة والسلامة المهنية

ارتفاع عدد الشركات المسجلة بنسبة 8 %

الإثنين، 01-04-2024 01:39 م

إطلاق دليل إرشادي لتسريع عملية تسجيل الأدوية لدى مؤسسة الغذاء والدواء

3202428234651645418209


الوكيل الإخباري- أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء دليلا إرشاديا للتعريف بالوثائق المطلوب إرفاقها ضمن ملفات الأدوية المقدمة للتسجيل لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

اضافة اعلان


وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن الدليل جاء لتسريع عملية تسجيل الأدوية مع ضمان جودتها ومأمومنيتها وفاعليتها وبما يعزز الأمن الدوائي ويخلق بدائل علاجية آمنة وفعالة بأسعار تنافسية مناسبة للمواطن تنفيذا التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص.


إلى ذلك أضاف مهيدات أن إصدار الدليل جاء بناء على عقد سلسلة ورشات موجهة للصيادلة العاملين في قطاع التسجيل من شركات الأدوية المحلية والأجنبية ومستودعات الأدوية لعرض واقع حال عملية تسجيل الأدوية والوقوف على النواقص الأكثر تكراراوالخروج بتوصيات لاختصار الوقت الذي تستغرقه عملية تسجيل الأدوية .


ويتضمن الدليل شرحا تفصيليا حول متطلبات استلام ملف تسجيل الدواء ومتطلبات تقييم ملفات الأدوية الجديدة وملفات الأدوية التي لها مثيل وملفات الأمصال والمطاعيم وملفات المستحضرات الطبيعية والمستحضرات المحتوية على الفيتامينات والمعادن وملف تركيبة حليب الرضع والأغذية التكميلية وملفات اعتماد الموقع التصنيعي واعتماد ملف التكافؤ الحيوي وتقييم ملفات اليقظة الدوائية ومعاملات التغييرات على الأدوية المسجلة ومتطلبات إنجاز فواتير الاستيراد والتصدير وملخص الاستشارات العلمية ومتطلبات تداول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والطبيعية .


للاطلاع على الدليل من خلال الرابط : انقر هنا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202416174311549453105

السير: تدهور مركبة يسبب ازدحام على طريق المطار

1711968555741

لجان خدمات المخيمات تؤكد التفافها حول القيادة الهاشمية

main_image660a8e3d668c2

انخفاض عجز المدفوعات في الأردن لـ 1.46 مليار دينار

444583_48_1709454205

مفتي المملكة: إطلاق الشعارات التي تثير الفتنة والعنصرية وتهدف إلى تفتيت الأمة والمجتمع خلال المسيرات حرام شرعاً

551991_4_1711965093

بدء استقبال طلبات الترشح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميز في الصحة والسلامة المهنية

main_image660a85aa512c4

ارتفاع عدد الشركات المسجلة بنسبة 8 %

أخبار متعلقة
1000448861

مذكرة تعاون بين "الغذاء والدواء" و"الوطني لمكافحة الأوبئة"

WhatsApp Image 2024-03-25 at 12.18.04 PM

الغذاء والدواء تداهم شقة سكنية تُجرى داخلها تداخلات تجميلية باستخدام حقن غير مجازة

hart5675676

الغذاء والدواء تحدد سقوف سعرية لملحقات الشبكات القلبية

1710854713501

إغلاق وإنذار منشآت بالزرقاء وإتلاف مواد غذائية

manage-allergies

الإعتدال الربيعي .. نصائح هامة لمرضى الحساسية خلال الصيام

220246165933539943582

إغلاق منشأة وإتلاف 200 كغم مواد غذائية في الزرقاء