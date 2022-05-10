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الثلاثاء، 10-05-2022 10:29 ص

إطلاق دورات تدريبية في معان

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الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة شباب كلنا الأردن في معان وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، عن إطلاق دورات تدريبية في مجالات عدة وبرسوم رمزية، تستهدف فئات الشباب من أجل بناء قدراتهم ورفد مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

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وقال منسق الهيئة في معان أحمد الجرادين، اليوم الثلاثاء، إن الدورات تشمل مجالات الطباعة والسكرتارية، إدخال البيانات والأعمال الإدارية المساندة، والإعداد للرخصة الدولية لقيادة الحاسوب، وتصميم صفحات الانترنت، ومهارات الفوتوشوب، مبينا أن الخريجين سيحصلون على شهادات موثقة من وزارة الاقتصاد الرقمي.


وأضاف أن محطة المعرفة التابعة لهيئة شباب كلنا الأردن في معان وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، قامت بعقد 6 دورات تدريبية متنوعة في مجالات عدة منذ بداية العام الحالي 2022، واستفاد منها عشرات الشباب الباحثين عن العمل، داعيا الشباب الراغبين في الالتحاق بالدورات المستجدة من كلا الجنسين إلى مراجعة محطة المعرفة التابعة لمبنى هيئة شباب كلنا الأردن في معان.


وقال الجرادين إن تلك الدورات التي تعقد في الهيئة، تأتي ضمن الخطة التي أعدتها الهيئة لدعم وتمكين الشباب في المجال الاقتصادي ضمن مناطق الاختصاص في محافظة معان، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق دورات متنوعة خلال المرحلة المقبلة بما يدعم التوجه المهني للشباب.

 




 

 


 

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