إطلاق دورة جديدة من مشروع دعم البحث والابداع لطلبة الجامعات

الوكيل الإخباري- اطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية دورة جديدة من مشروع دعم البحث والابداع لطلبة الجامعات ايمانا بأهمية دعم قطاع الشباب وتوفير الأدوات اللازمة للإبداع والابتكار.



ويهدف المشروع وفق بيان صدر عن الصندوق اليوم الخميس، الى تقديم الدعم المالي والفني اللازم لطلبة الجامعات المقبلين على التخرج لتطبيق مشاريعهم/ أبحاثهم، وبث روح المنافسة الإيجابية بينهم وبما يشكل حافزا لهم لتطوير مهاراتهم العلمية والعملية، فضلا عن المساهمة في خلق مجتمع منتج وفاعل في النواحي العلمية والتعليمية.



ويرتكز المشروع على محورين هما: الأبحاث الحرة وهي مشاريع/ أبحاث يقررها أساتذة الجامعات بالاتفاق مع طلبتهم، والثاني المشاريع المقترحة من قبل المركز الأردني للتصميم والتطوير.

وسيتمكن طلبة الجامعات الرسمية والخاصة من التقدم للحصول على دعم لمشاريعهم من خلال www.join.kafd.jo ضمن شروط ومعايير محددة حتى 20 تشرين الثاني المقبل.



وستتولى لجنة فنية مهمة دراسة واختيار المشاريع / الأبحاث بعد إجازات يقدمها الطلبة بوجود مشرفي المشاريع، فيما تتابع اللجنة المختصة مراحل تنفيذ المشاريع المختارة، إذ ستحصل هذه المشاريع على دعم مالي يصل لغاية 5000 دينار.



يشار الى ان مشروع دعم البحث والابداع لطلبة الجامعات أطلق عام 2004 وينفذ بالشراكة مع المركز الأردني للتصميم والتطوير، وقدم الدعم لـ 363 مشروع تخرج / بحث، وفر من خلالها 1209 فرصة مباشرة.

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