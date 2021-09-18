السبت 18-09-2021
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نحو 3 ملايين شخص تلقوا الجرعة الثانية بالأردن
الامن العام : 461 وفاة ناجمة عن حوادث السير في 2020
المحكمة الدستورية تشارك بمؤتمر حول حقوق الانسان
الرمثا: بدء فعاليات مهرجان ألق الثقافي الأول للطفولة
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أخبار الشركات
كابيتال بنك يتعاون مع مدام فضة لنشر وتعزيز التوعية المصرفية بين المواطنين
البنك العربي يجدد دعمه لمؤسسة نهر الأردن للمساهمة في تمكين المرأة
زين تكرّم أبطالها البارالمبيين بعد إنجازاتهم في طوكيو 2020
افتتاح مركز اتصال زين لخدمات الزبائن في محافظة عجلون
كورونا
كورونا
تراجع الإصابات اليومية بكورونا في السعودية إلى 68 حالة
ما العقار الطبي الجديد الذي تسعى مصر لتوفيره في مواجهة كورونا؟
للأسبوع الـ10 على التوالي.. احتجاجات ضد التصاريح الصحية في فرنسا
بريطانيا تسجل 30144 إصابة و164 وفاة جديدة بكورونا
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اكتئاب الخريف الغامض.. أعراضه وطرق لعلاجه
قصة نضال وكفاح بدأت من ملعقة
مرج الحمام في حلة جديدة
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