إطلاق مؤتمر تاريخ وآثار الأردن الخامس عشر في تموز المقبل



الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة، وبالتعاون مع جامعة اليرموك، عن إطلاق مؤتمر "تاريخ وآثار الأردن الخامس عشر"، الذي سيكون تحت رعاية سمو الأمير الحسن بن طلال، وينعقد في رحاب جامعة اليرموك في الفترة بين 18 إلى 21 تموز المقبل.



وقالت وزارة السياحة ودائرة الآثار، في بيان صحفي مشترك اليوم الاربعاء، إنه خلال الاجتماع الذي عُقِدَ في مبنى الوزارة، بحضور وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز ورئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، جرت مناقشة الترتيبات النهائية للمؤتمر الذي سيعقد تحت عنوان: "الآثار في مُحيطيها البيئي والاجتماعي" .

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