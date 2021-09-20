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الإثنين، 20-09-2021 04:17 م

إطلاق مبادرة السلامة للجميع في الطفيلة

الطفيلة


الوكيل الإخباري - نظمت لجنة الدعم المجتمعي للاجئين السوريين في محافظة الطفيلة، مبادرة تثقيفية تحت شعار "السلامة للجميع" استهدفت طلبة المدارس بمناسبة بدء العام الدراسي و أسبوع سلامة الطفل الدولي نحو إيجاد بيئة مدرسية آمنة.

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وجاء تنفيذ المبادرة ضمن مشروع الدعم المجتمعي للاجئين الذي ينفذه الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد" وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بهدف نشر التوعية بين طلاب المدارس، وحثهم على الالتزام بالاشتراطات الصحية والتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية حيال المحافظة على سلامتهم وسلامة المجتمع من انتشار فيروس كورونا .


وبين رئيس لجنة الدعم المجتمعي في الطفيلة علي البداينة، أن المبادرة جاءت ضمن أنشطة وبرامج وفعاليات تنفذها اللجنة لخدمة اللاجئين السوريين والمجتمع المحلي في الطفيلة. ولفت إلى أنها تضمنت تدريب الطلبة من خلال مختصة من مديرية صحة الطفيلة على الالتزام بتطبيق إجراءات الصحة والسلامة العامة كطريقة سهلة وفعّالة وميسورة الكلفة لمكافحة انتشار الجراثيم، والمحافظة على الصحة، إضافة إلى حث الطلاب وأولياء الأمور على تلقي لقاح فيروس كورونا والتباعد عن التجمعات في الساحات المدرسية وتعليمهم خطوات وإجراءات المحافظة على سلامتهم داخل الغرف الصفية.

 

 


 




 

 


 

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