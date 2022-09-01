الجمعة 02-09-2022
الوكيل الاخباري

نقيب الصيادلة يصدر بياناً توضيحياً

شخصيات إعلامية مصرية تزور مأدبا

وزير التنمية يوضح حول مسنة ظهرت بمقطع فيديو

الامن العام : حملة أمنية جنوب عمان والقبض على 4 مطلوبين - صورة

مدير شرطة الكرك يوضح حقيقة العثور على جثة مواطن

اجتماع يبحث تصويب الأوضاع الضريبية لمصدري الخضار والفواكه

برنامج جائزة الحسن للشباب يخرج 73 مشاركا

وزير الزراعة يستقبل المدير العام للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة

الامن العام : مقتل أربعيني طعنا في مجمع الطفيلة

إتلاف كميات من المخدرات تم ضبطها في 1457 قضية

الخميس، 01-09-2022 06:33 م

إطلاق مبادرة حاضنة مكانك التطوعي بالكرك

8202228234349777421288


الوكيل الاخباري - أطلق فريق "مبادرة مي وملح" التطوعية، اليوم الخميس، "مبادرة حاضنة مكانك" التطوعي في مركز الأميرة بسمة بالكرك، بدعم من المبادرات الملكية والصندوق الأردني الهاشمي ومنصة نحن التطوعية.

وقال رئيس مجلس محافظة الكرك، الدكتور عبد الله العبادلة، إن المبادرات التطوعية الشبابية تحظى باهتمام ورعاية من مختلف الجهات الرسمية والشعبية؛ نظرًا لمكانة ودور الشباب الريادي بالعمل التطوعي الجاد والهادف لتنمية المهارات وتحقيق الانتماء، مؤكدًا حرص مجلس المحافظة على التعاون مع جميع المبادرات والقطاعات الشبابية .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920221183348816060496

شباب الكرك تختتم معسكرات الأمن والسلامة الوطنية

e

نقيب الصيادلة يصدر بياناً توضيحياً

www

شخصيات إعلامية مصرية تزور مأدبا

720221412930193387316

وزير التنمية يوضح حول مسنة ظهرت بمقطع فيديو

820222320654455918538

الامن العام : حملة أمنية جنوب عمان والقبض على 4 مطلوبين - صورة

الأمن العام

مدير شرطة الكرك يوضح حقيقة العثور على جثة مواطن

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-08-21 at 2.40.46 PM

الهواري يؤكد دعمه لتقديم خدمة طبية نوعية في الكرك

3

لقاء حصري لموقع الوكيل مع عائلة طالبين متفوقين يعيشان في خربوش - صور

441986

يقطنان في خربوش.. علاء وملاك تفوقا بالتوجيهي رغم الظروف الصعبة

20200817T200929-1597684168879993000

لواء فقوع: مبادرة للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية

الأسمدة الروسية والحبوب الأوكرانية

ورشة في الكرك حول تسميد الأشجار والري التكميلي

8202212142522339100774

جلسة توعوية حول الجانب القانوني للعمال بالكرك