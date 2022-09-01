إطلاق مبادرة حاضنة مكانك التطوعي بالكرك

الوكيل الاخباري - أطلق فريق "مبادرة مي وملح" التطوعية، اليوم الخميس، "مبادرة حاضنة مكانك" التطوعي في مركز الأميرة بسمة بالكرك، بدعم من المبادرات الملكية والصندوق الأردني الهاشمي ومنصة نحن التطوعية.



وقال رئيس مجلس محافظة الكرك، الدكتور عبد الله العبادلة، إن المبادرات التطوعية الشبابية تحظى باهتمام ورعاية من مختلف الجهات الرسمية والشعبية؛ نظرًا لمكانة ودور الشباب الريادي بالعمل التطوعي الجاد والهادف لتنمية المهارات وتحقيق الانتماء، مؤكدًا حرص مجلس المحافظة على التعاون مع جميع المبادرات والقطاعات الشبابية .



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