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إطلاق مبادرة في إربد لمواجهة العنف المدرسي

الإثنين، 08-11-2021 10:05 م

إطلاق مبادرة في إربد لمواجهة العنف المدرسي

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الوكيل الاخباري - أطلقت مؤسسات مجتمع مدني في اربد، اليوم الاثنين، مبادرة لمواجهة العنف المدرسي في إطار مشروع المساءلة من أجل التغيير – تعزيز التعليم الشامل في المجتمعات المضيفة.

وتستهدف المبادرة التي ساهمت في إطلاقها جمعيتا تحفيز للريادة والتطوير والملكة زين الشرف ومنظمة الشركاء في الأردن، عرض أفلام وثائقية تسلط الضوء على مظاهر العنف المدرسي وآليات التعامل معه في عشر مدارس في قصبة اربد كمرحلة أولى للمبادرة.

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