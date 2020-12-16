الوكيل الاخباري -

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انطلقت في عدد من محافظات المملكة اليوم الأربعاء، مبادرات "كمامتك حمايتك"، بهدف حماية المواطنين من اخطار جائحة كورونا.ونفذ قسم النشاطات التربوية في مديرية تربية الأغوار الجنوبية اليوم الأربعاء مبادرة بمشاركة عدد من الفرق والقادة الكشفيين في المدارس التابعة لها. وقال مدير التربية سامي الكواليت إن هذه المبادرة تأتي تنفيذا لخطة الوزارة لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدا أهمية ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي وصولا إلى اجتياز هذه الفترة الصعبة. وأضاف أن هذه المبادرة مسؤولية وواجب وطني على جميع المكونات الشعبية والمجتمعية التي يقع على عاتقها تكثيف الجهود ومساندة الطواقم الطبية والأمنية لمنع انتشار فيروس كورونا.واشتملت المبادرة على توزيع الكمامات في الأسواق وأماكن التجمعات والمارة وسائقي السيارات.وفي المفرق، أطلقت مديرية التربية والتعليم في لواء البادية الشمالية الغربية مبادرة لتوزيع الكمامات على المواطنين نفذتها الفرق الكشفية.وقال مدير المديرية الدكتور حسن ملاك إن المبادرة تهدف إلى تعزيز مفهوم الوقاية الصحية خلال جائحة كورونا والزام الجميع بارتداء الكمامات حفاظا على سلامتهم.وأطلق كشافة ومرشدات مدارس مديرية تربية لواء بصيرا مبادرة صحية بعنوان "كمامتك....سلامتك " بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة العامة وتعظيم السلوكيات الإيجابية والتقيد بأوامر الدفاع. وقال مدير المديرية حازم العمريين إن المبادرة جاءت لتعزيز وترسيخ عادات وسلوكيات صحية سليمة من أجل سلامة الجميع بسبب وباء كورونا، مشيراً إلى أهمية نشر التوعية باهمية ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.ووزعت الفرق الكشفية والارشادية مئات الكمامات على المواطنين في اللواء.