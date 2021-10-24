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الأحد، 24-10-2021 07:34 م

إطلاق مبادرة لترويج مواقع الطفيلة السياحية

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الوكيل الاخباري - أطلق مشروع تمكين القيادات الشبابية وبناء جسور التعاون مع السلطات المحلية "جسور"، اليوم الأحد، مبادرة تطوعية لترويج المواقع السياحية في محافظة الطفيلة.

وأكدت مديرة السياحة في الطفيلة خلود الجرابعة، خلال حفل رعايتها إطلاق المبادرة تحت شعار"دي تيفلوس.. الطفيلة إرث وتاريخ"، أهمية ترويج المواقع السياحية في المحافظة وإبرازها على خريطة السياحية المحلية والعالمية بالتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات . 

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