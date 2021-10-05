إطلاق مبادرة لمساعدة طلبة أيتام في الكرك

الوكيل الإخباري – أطلقت جمعية براعم لرعاية الطفولة الخيرية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية اليوم الثلاثاء، مبادرة انسانية لمساعدة الطلبة الأيتام والمحتاجين في محافظة الكرك.

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وقال رئيس الجمعية الدكتور عبدالله المجالي، إن المبادرة التي أطلقت تحت عنوان "حقيبة مدرسية لكل طالب"، اشتملت على توزيع نحو 150 حقيبة شاملة القرطاسية بالإضافة إلى توزيع طرود خير على طلبة أيتام وأسر محتاجة من مختلف مناطق المحافظة لتخفيف الأعباء المالية والمعيشية عن كاهلهم.



وأشار إلى أن عملية التوزيع ارتكزت على كشوفات بأسماء الأطفال الأيتام الأكثر حاجة وفقرا بدعم من الهيئة الخيرية الهاشمية، لافتا إلى تواصل حملات الجمعية ومبادراتها بتوزيع المساعدات خاصة مع اقتراب قدوم فصل الشتاء الذي تحتاج فيها الأسر إلى وسائل تدفئة.

