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الأحد، 20-02-2022 10:02 م

إطلاق مبادرة هِمّة بالكرك

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الوكيل الاخباري - أطلق ملتقى شباب قرى الحمايدة في محافظة الكرك، اليوم الأحد، مبادرة بعنوان "هِمّة"، بإشراف عبدالله اللصاصمة بمشاركة عدد كبير من الشباب والشابات من مختلف أنحاء محافظة الكرك.

وأشاد محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز الذي رعى إطلاق المبادرة، بدور الشباب الفعال في المجتمع، مشيرا إلى أن الشباب هم المستقبل وأساس التغيير الإيجابي. وأكد على دور المبادرة في توحيد الجهود الشبابية من خلال التشاركية الفاعلة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة وصولا إلى تحقيق أهدافها وبناء مجتمع شبابي واع ومتعاون.

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