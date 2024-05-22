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الأربعاء، 22-05-2024 05:29 م

إطلاق مجموعات بحثية بالعلوم الزراعية في الجامعة الأردنية

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الوكيل الاخباري - أطلقت الجامعة الأردنية المجموعات البحثية الخاصة بكلية الزراعة لعام 2024، والبالغ عددها 10 مجموعات متخصصة في مجالات زراعية، في حفل أقيم في الجامعة برعاية وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، وحضور رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات.
وأكد حنيفات في كلمته خلال حفل الإطلاق، أهمية قطاع الزراعة بوصفه قطاعا أساسيا للأمن الغذائي، لافتا إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني كان أول من حذر أن الأزمة المقبلة بعد جائحة كورونا ستكون أزمة الأمن الغذائي .

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