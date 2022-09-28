إطلاق مدرستين حقليتين لسيدات المجتمع المحلي في البادية الشمالية

الوكيل الإخباري - أطلقت مديرية زراعة لواء البادية الشمالية الغربية مدرستين حقليتين لعدد من سيدات المجتمع المحلي.

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وقال مدير زراعة اللواء المهندس ناصر الدغمي إن شعبة الارشاد الزراعي في المديرية نفذت أولى مدارسها الحقلية بعنوان جودة زيت الزيتون والتقييم الحسيي، حيث تطرقت الجلسة التي شارك فيها 15 سيدة من من ذوات الحيازات القليلة إلى أهمية شجرة الزيتون وأهم الأصناف المزروعة، إضافة الى أهمية زيت الزيتون من الناحية الغذائية والعلاجية.



واضاف أنه تم إطلاق المدرسة الحقلية الثانية بعنوان الأشكال التصنيعية للبندورة، حيث تطرقت الجلسة إلى مفهوم المدرسة الحقلية وأهدافها ومبرراتها إضافة للحديث عن نبات البندورة بشكل عام وطرق زراعتها وقيمتها الغذائية.



وبين أنه شارك في الجلسة 15 سيدة من سيدات المجتمع المحلي بهدف تفعيل دور المرأة الاردنية في الانشطة الزراعية والتصنيعية المختلفة .