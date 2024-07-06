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السبت، 06-07-2024 04:26 م

إطلاق مسابقة "سفراء الرّيادة" في المحافظات الجنوبية

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن بدء مسابقة "سفراء الريادة"، والتي تستهدف رواد الأعمال المحليين في محافظات الجنوب.

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وتأتي المسابقة كجزء من مشروع "أبطال الريادة"، الذي أطلقته الوزارة بالشراكة مع مؤسسة "ليدرز" الدولية للتنمية الاقتصادية، ومشروع ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.


ويهدف المشروع إلى تحسين النظام البيئي لريادة وتنمية الأعمال في الأردن وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة من خلال تطوير سياسات وأنظمة ريادة الأعمال، وتشجيع مشاركة النساء والشباب في مجال ريادة الأعمال.


وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، يعرض المشاركون خلال المسابقة مشاريعهم وأعمالهم، والتنافس على الجائزة المالية، كما سيحصل الفائزون على لقب "سفراء الريادة"، ما يتيح لهم التعامل مع صانعي القرارات والسياسات، والمشاركة بعملية صنع القرار على المستوى الوطني.


يذكر انه يمكن التقديم للمسابقة حتى 31 تموز الحالي من خلال الرابط:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_Pt43ALZ8N0yg-gFV8olpvOrFtEhoNQNAOlx9oJFL9pXdKw/viewform.

 




 

 


 

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