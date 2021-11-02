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الثلاثاء، 02-11-2021 03:09 م

إطلاق مسابقة مجتمعات البرمجة

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الوكيل الإخباري- أعلنت مبادرة مليون مبرمج أردني اليوم عن إطلاق مسابقة باسم "مجتمعات البرمجة" تهدف إلى بناء قدرات الشباب والشابات في البرمجة، واكسابهم مهارات جديدة.

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وتقوم فكرة مسابقة "مجتمعات البرمجة" على خلق مجموعات تعلم جماعي داخل المدارس والجامعات والمراكز الشبابية ومحطات المعرفة، توفّر فرص تعليم عالية الجودة، وتمكّن الشباب والشابات من تعزيز مهاراتهم وتمكّنهم من رفد الاقتصاد الرقمي في الأردن.


وأكدّت المبادرة في بيان صحفي صادر عنها "أن باب الاشتراك والتقديم في المسابقة مفتوح أمام طلبة المدارس والجامعات واعضاء المراكز الشبابية ومحطات المعرفة اعتبارا من اليوم، وذلك بشكل إلكتروني من خلال صفحات مبادرة مليون مبرمج أردني على مواقع التواصل الاجتماعي".


وعن الجوائز أكّد البيان وجود ثلاث فئات من الجوائز، الأولى بقيمة خمسة آلاف دينار تقدّم لأفضل عشرة طلبة ينهوا متطلبات المرحلة الثانية ويتقدّموا بنماذج عمل أوليّة لمشروع تقني يساعد في حل تحدي اجتماعي، أما الفئة الثانية فقيمتها ثلاثة آلاف دينار سيتم تقديمها لـعشرة مدرسين وقادة مجتمعات التزموا بمتابعة الطلاب خلال فترة دراستهم، والثالثة عبارة عن ثلاثين جهاز حاسوب وجهاز لوحي ذكي سيتم تقديمها لأفضل ثلاث مدارس أو مراكز أو جمعيات استضافت مجتمعات البرمجة.


وستستمر المسابقة حتى نهاية شهر فبراير المقبل وستقوم لجنة مستقلة من خبراء وعاملين في المجالات التقنية والريادة الاجتماعية بتقييم المشاريع وإعلان الفائزين قبل نهاية شهر مارس المقبل.

 

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