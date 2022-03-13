إطلاق مسابقة هالت برايز العالمية في مؤتة



الوكيل الاخباري - أطلق مركز الريادة في جامعة مؤتة، اليوم الأحد، مسابقة "هالت برايز العالمية"، والتي تهدف إلى تنمية المهارات الإبداعيّة للطلبة وترسخ قيم الفكر الريادي واختيار الفريق المتأهل للمشاركة في هذه المسابقة العالمية والتي تعنى بالابتكار لخلق الوظائف خصوصا ما بعد جائحة كورونا.



وأكدّ نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور علي الضمور خلال الاحتفال، أهمية الاستفادة من هذه الفرص الذهبية التي توفر بيئة محفزة تراعي متطلبات الإبداع وتسهم في اتساعِ فضاءات المعرفة لكل طالب يمتلك مقومات التميزِ.

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