إطلاق مسار الأردن الخاص بتخفيض الانبعاثات الكربونية

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية (مسار الأردن الخاص بتخفيض الانبعاثات الكربونية) الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لوضع سيناريوهات خاصة بانبعاثات الكربون حتى عام 2050.

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وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن الطاقة الشمسية في الأردن تعد من أعلى المعدلات في العالم، والمملكة حققت على المستويين الإقليمي والعالمي قفزة نوعية بالوصول إلى مراحل متقدمة في الطاقة المتجددة والتحول نحو أنظمة الطاقة المستدامة.



وأضاف، أن الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بلغت بنهاية شهر تموز/يوليو الماضي نحو 2526 ميغاوت ساهمت نحو 29% من الطاقة الكهربائية المولدة منذ بداية عام 2022 مقارنة مع حوالي 26% خلال عام 2021.



علماً بأن الطاقة المولدة من الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة بلغت حوالي 5.5 تيراوت ساعة في نهاية عام 2021.



وأشار الخرابشة إلى الجهود المبذولة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المختلفة بنسبة 9% من متوسط الاستهلاك في عام 2018 بحلول عام 2030 كما هو في استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام (2020-2030).



"العمل جار على الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة في المملكة وموقعها في وسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليصبح الأردن موقعا واعدا لإنتاج الطاقة الخضراء بأشكالها المختلفة (الكهرباء الخضراء والهيدروجين الأخضر) ومركزا إقليميا لتبادل الطاقة الخضراء"، وفق الخرابشة.



ولفت إلى أن الأردن يعمل حاليا على تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، خاصة شبكة الكهرباء، لتطوير مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية.



وأكّد الخرابشة أهمية (المسار الخاص بتخفيض الانبعاثات الكربونية) في إطار توجه الأردن لتخفيض انبعاثات الكربون ومواجهة تحديات التغير المناخي ضمن رؤية المملكة لقطاع الطاقة حتى عام 2050.



وقال، إن قطاع الطاقة العالمي يخضع لتغيرات أساسية مدفوعة بالمعدل غير المسبوق للنمو في القدرات المركبة لمصادر الطاقة المتجددة (خاصة طاقتي الرياح والشمس) الذي ارتفع إلى مستوى قياسي في العقد الماضي. في حين تشكل مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة مستقبل الطاقة العالمية.



وأكّد أهمية الالتزام بإجراءات عاجلة على المستوى العالمي لإزالة الكربون من قطاع الطاقة، وبينما يجري التحول العالمي للطاقة، هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات للتخفيف من آثار تغير المناخ، خاصة وأن التقديرات تشير إلى أن الطاقة المتجددة وتدابير كفاءة الطاقة يمكن أن تحقق 905 من تخفيضات الكربون المطلوبة.



وأشاد الخرابشة بجهود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتزامه القوي بتقديم جميع أشكال الدعم لجهود التنمية في الأردن وقطاع الطاقة على وجه الخصوص ومؤسساته.



وحضر حفل إطلاق المسار مسؤولون من وزارتي الطاقة والبيئة والبنك الأوروبي وشركة الكهرباء الوطنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة.



وكان مجلس الوزراء قد أقر السياسة الوطنية للتغير المناخي في المملكة للأعوام 2022-2050 التي تهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في جميع قطاعات الاقتصاد للمساهمة في الجهد العالمي لتحقيق استقرار المناخ.