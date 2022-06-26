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الأحد، 26-06-2022 06:23 م

إطلاق مشاريع العمالة المكثفة الخضراء في المفرق وإربد

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الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة الإدارة المحلية، اليوم الثلاثاء، مشاريع العمالة المكثفة الخضراء في ثلاث بلديات بمحافظتي المفرق واربد، وذلك بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتنمية، وإدارة منظمة العمل الدولية.

وجاء الإطلاق من خلال مشروع "نحو اقتصاد أكثر شمولا من خلال إيجاد فرص عمل فورية وتطوير المشاريع الصغيرة للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة في الأردن" الذي يتبنى تنفيذ أعمال خضراء وصديقة للبيئة في مجتمعات فقيرة في المملكة حاضنة للاجئين السوريين من خلال توقيع اتفاقيات مع بلديات: منشية بني حسن، و دير أبي سعيد، ورابية الكورة والتي اختيرت بناء على مجموعة من الأسس والمعايير.

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