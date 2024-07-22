إطلاق مشروع "أرضي" لتعزيز مهارات الباحثين عن العمل في القطاع الزراعي

الوكيل الاخباري-
أطلقت وزارة الزراعة ومؤسسة التدريب المهني مشروع "أرضي" ضمن برنامج القدرة على الصمود في الزراعة وتطوير سلسلة القيمة والابتكار، بهدف تأهيل الباحثين عن العمل في القطاع الزراعي وتحسين مهاراتهم في التوظيف داخل المزرعة وخارجها، من خلال أنشطة تدريبية مهنية متخصصة.اضافة اعلان
ويشمل المشروع استقطاب 1975 متدربا ومتدربة، تتراوح أعمارهم بين 18-35 عاما، ومنهم ذوو الإعاقة، وسيتم إعداد وتصميم برامج تدريبية معتمدة وتوفير مدربين ومهندسين مؤهلين وذوي خبرة في مجالات التدريب المختلفة، مع الالتزام بتوظيف 20% على الأقل من الخريجين.
ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين وتعزيز قدراتهم المهنية في تقديم الخدمات الزراعية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الزراعي، إضافة إلى أنه يسعى إلى توفير فرص عمل للمشاركين، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وستقدم مؤسسة التدريب المهني بموجب هذا المشروع خدمات التدريب المهني وإعداد القوى العاملة المؤهلة في المجال الزراعي، كما ستشمل البرامج التدريبية المقدمة ضمن المشروع مجالات متنوعة، منها مزارع نخيل ومزارع زراعة محمية ومربو نحل ومربو سمك، جميعها على مستويات مهاراتية متقدمة.
وسيحصل المشاركون في نهاية المشروع على شهادات معتمدة، بالإضافة إلى شهادة مزاولة مهنة، وسيتم تدريبهم على أيدي نخبة من المهندسين بالإضافة إلى تلقيهم 150 دينارا بدل مواصلات.
ويمكن الالتحاق بالمشروع من خلال التسجيل على رابط إلكتروني ( انقر هنا
)