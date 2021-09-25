إطلاق مشروع إجازة التأهيل لتدبر القرآن الكريم

الوكيل الإخباري - أطلقت جمعية المحافظة على القرآن الكريم مساء أمس الجمعة، ضمن فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب، مشروع إجازة التأهيل لتدبر القرآن الكريم.

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وتقوم فكرة المشروع على إعطاء دورات تدريبية في مجال تدبر القرآن الكريم، تشمل التأصيل لمفهوم التدبر وآلياته ووسائله والمجال التطبيقي في مستوى الآية القرآنية والسورة القرآنية والموضوع القرآني.



وقال أمين عام الجمعية الدكتور سليمان الدقور خلال الإطلاق، إن فكرة المشروع تقوم على تقديم المادة التدريبية ضمن عدد محدد من الساعات، من خلال مهارات منضبطة يكتسبها المشارك ليكون مؤهلا وقادرا على القيام بعملية التدبر بشكل صحيح وسليم.



وأضاف خلال الحفل الذي أقيم بمناسبة احتفال الجمعية بمئوية تأسيس الدولة الأردنية، واحتفال الجمعية بالعام الثلاثين لتأسيسها، أنه سيتم البدء بهذا النشاط التدريبي خلال الأيام المقبلة ضمن برامج الجمعية وأنشطتها.



وتشارك الجمعية في المعرض بعشرات العناوين من إصداراتها الحديثة والكتب التعليمية الخاصة بالأطفال، وهي عضو اتحاد الناشرين الأردنيين وعضو اتحاد الناشرين العرب.



وأصدرت 100 كتاب في مجال الدراسات القرآنية والعديد من المناهج التعليمية والتربوية.

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