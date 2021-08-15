إطلاق مشروع إكرام المصحف الشريف في الكورة

الوكيل الاخباري -

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انطلق مشروع إكرام المصحف الشريف ببلدة جديتا في لواء الكورة، اليوم الأحد، الهادف إلى جمع المصاحف القديمة، وترميم السليم منها، وإكرام غير الصالحة بالحرق في فرن خاص جرى إعداده لتلك الغاية.وجاءت فكرة المشروع امتداداً لتجربة السبعيني محمد العياصرة الذي نقل فكرته إلى لواء الكورة من بلدته ساكب بمحافظة جرش، بعد مسيرة امتدت لخمسين عاماً قضاها في جمع المصاحف القديمة، والكتب المدرسية، والصحف الورقية وأوراق التقويم، وترميم الصالح منها، وحرق الكميات المتبقية بموقع مجهز لتلك الغاية في بلدته ساكب بمحافظة جرش.