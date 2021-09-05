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الأحد، 05-09-2021 10:45 ص

إطلاق مشروع التدريب على المهن الزراعية خلال أيام - رابط

وزارة الزراعة


الوكيل الإخباري - تُعلن وزارة الزراعة وبالتعاون مع وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية عن إطلاق مشروع التدريب على المهن الزراعية في القطاع الزراعي بتاريخ 15/9/2021 في كافة محافظات المملكة لمدة ثلاثة اشهر للفئات التالية: أطباء بيطريين، مهندسين زراعيين، مهنيين وحسب الشروط التالية: 
1- العمر ( 18-35) 
2- غير مشترك بالضمان الاجتماعي 
3- غير مشترك في أي برنامج تدريبي مهني حالياً 
4- أن يكون لائق صحياً 
5- أن يجيد القراءة والكتابة لفئة المهنيين

الامتيازات 
1- حافز مادي 300 دينار شهرياً للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين
2- حافز مادي 200 دينار شهرياً للمهنيين
3- تأمين ضد إصابات العمل 
4- توفير معدات السلامة والصحة المهنية 
     
البرامج الزراعية المطروحة للمهنيين: 
1- مزارع نخيل 
2- خضراوات محمية 
3- بستنة عام 
4- صيانة وقائية للمضخات 
5- صناعة غذائية 
6- مربي سمك عام 
7- مربي حيوانات أبقار 
8- تعبئة وتغليف المنتجات الزراعية 
9- عامل قطف وتدريج أزهار 
10- مزارع حقلية عام
11- مزارع فطر 
12- نحّال 
13- زراعة مائية 

البرامج الزراعية المطروحة للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين: 
1- خدمات بيطرية 
2- تصميم شبكات ري 
3- الزراعة بدون تربة 
4- تأسيس مزارع شجرية 
5- تأسيس مزارع محمية 

على الراغبين بالتسجيل الدخول على الرابط الالكتروني لوزارة العمل المبين أدناه اعتباراً من تاريخ 6/9/2021 ولمدة ثلاث أيام.

اضافة اعلان

https://hemayeh.jo/AgriculturalSectoProject.aspx

 


 




 

 


 

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