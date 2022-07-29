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الجمعة، 29-07-2022 02:49 م

إطلاق مشروع التمكين الاقتصادي للشباب والشابات في المفرق

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الوكيل الإخباري - أطلق الاتحاد العام للجمعيات الخيرية بالتعاون مع منظمة الخبرة الفرنسية ووزارة التنمية الاجتماعية وبدعم من الاتحاد الأوروبي، مشروع التمكين الاقتصادي للشباب والشابات في المفرق.

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وقال مدير المشروع ماهر عابدة، إن المشروع الذي يستمر لمدة عام يتضمن عقد دورات تعليمية وتدريبية وتشغيلية بهدف التمكين الاقتصادي للشباب والشابات والأشخاص ذوي الإعاقة وتزويدهم بالمهارات المهنية التي تمكنهم من دخول سوق العمل.


وأكد عابدة، أهمية المشروع لجهة تنمية المجتمع المحلي والتمكين الاقتصادي للفئات المهمشة في المفرق من خلال توفير التدريب للسيدات الراغبات في البدء بمشروع إنتاجي صغير وتأهيل الباحثين عن فرص في سوق العمل المحلي، مشيرا إلى أنه عقد مؤخرا ومن خلال المشروع دورات تدريبية للسيدات حول الصناعات المنزلية في مركز الأمل للتربية الخاصة وسيتم عقد دورات أخرى مماثلة بمجال التجميل للسيدات والرسم للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى عقد دورات لتأهيل المرأة لسوق العمل.

 




 

 


 

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