إطلاق مشروع تجميل مدينة السلط

الوكيل الاخباري -

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أعلنت بلدية السلط الكبرى عن اطلاق مشروع زراعة وتجميل المدينة ومناطقها بإضافة لمسات جمالية جذابة ومريحة للمشاهد من خلال الزراعة الحديثة والمتطورة.وقال رئيس البلدية المهندس خالد الخشمان إن هذا المشروع يأتي ايماناً من بلدية السلط بضرورة المحافظة على جمالية وتراث مدينة السلط القديم وحرصها الدائم على إظهار الهوية الخاصة للمدينة، مشيرا الى أن المشروع يهدف إلى تحقيق مدينة خضراء بحلول العام 2022 والذي سيشمل كافة مناطق بلدية السلط الكبرى من خلال زراعة أشجار زينة وحرجية على جوانب الشوارع الرئيسية والفرعية والمساحات الفارغة وفضلات الشوارع.وأشار الخشمان إلى أهمية مشاركة المواطنين ومساهمتهم مع البلدية في أعمال الزراعة والمحافظة على المشاريع التي تنفذها البلدية.