الثلاثاء 24-11-2020
الوكيل الاخباري

جامعة اليرموك تهدي 3 آلاف كتاب لمؤسسات مجتمعية

منخفض جوي وانقلاب على حالة الطقس وتحذير من السيول غداً

إطلاق مشروع تجميل مدينة السلط

لبنان: 23 وفاة و 1188 إصابة جديدة بكورونا

تعليق الدوام بمبنى وزارة الإدارة المحلية غدا

النعيمي يوضح حول إعادة علاوة المعلمين

هيئة إدارية مؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية

وزير المياه والري يتفقد عملية اصلاح خط رئيسي تعرض للكسر في السلط

الهند: 480 وفاة و 38 الف اصابة بكورونا

الجزائر: 15 وفاة و 1133 إصابة بكورونا

الثلاثاء، 24-11-2020 09:37 م

إطلاق مشروع تجميل مدينة السلط

1


الوكيل الاخباري - أعلنت بلدية السلط الكبرى عن اطلاق مشروع زراعة وتجميل المدينة ومناطقها بإضافة لمسات جمالية جذابة ومريحة للمشاهد من خلال الزراعة الحديثة والمتطورة.
اضافة اعلان

وقال رئيس البلدية المهندس خالد الخشمان إن هذا المشروع يأتي ايماناً من بلدية السلط بضرورة المحافظة على جمالية وتراث مدينة السلط القديم وحرصها الدائم على إظهار الهوية الخاصة للمدينة، مشيرا الى أن المشروع يهدف إلى تحقيق مدينة خضراء بحلول العام 2022 والذي سيشمل كافة مناطق بلدية السلط الكبرى من خلال زراعة أشجار زينة وحرجية على جوانب الشوارع الرئيسية والفرعية والمساحات الفارغة وفضلات الشوارع.

وأشار الخشمان إلى أهمية مشاركة المواطنين ومساهمتهم مع البلدية في أعمال الزراعة والمحافظة على المشاريع التي تنفذها البلدية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

جامعة اليرموك تهدي 3 آلاف كتاب لمؤسسات مجتمعية

1606245807082

تعليق الدوام بمبنى وزارة الإدارة المحلية غدا

1606243463396

النعيمي يوضح حول إعادة علاوة المعلمين

1

هيئة إدارية مؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية

1

وزير المياه والري يتفقد عملية اصلاح خط رئيسي تعرض للكسر في السلط

1

المعايطة: الحكومة تسعى لتعزيز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات

أخبار متعلقة
11202021164810456764078

تعليق دوام موظفي بلدية معاذ اثر اصابات بكورونا

3202019101825699650473

أسماء المناطق التي سيتم وقف ضخ المياه عنها بالسلط

10202024287170575436

56 إصابة جديدة بالفيروس بين كوادر بلدية جرش

11202019191745158411218

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

1529487194955

العيسوي يسلّم 16 مسكناً لأسر عفيفة في السلط ودير علّا

23d4d947-d286-4c61-847a-7fcdbb9b0f9a

تعليق دوام منطقتي الأشرفية وتُبنة ببلدية دير أبي سعيد لتسجيل اصابات كورونا