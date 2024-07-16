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الثلاثاء، 16-07-2024 04:41 م

إطلاق مشروع "تحديد ملامح مشهد الابتكار الرقمي في الأردن"

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الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مشروع "تحديد ملامح مشهد الابتكار الرقمي في الأردن"، التزاما بتعزيز بيئة الابتكار الرقمي في الأردن ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

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ووفق بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، يهدف المشروع إلى تقييم دقيق لملامح الابتكار في الأردن من خلال تحليل للوضع الحالي للابتكار في جميع القطاعات المعنية، وتحديد نقاط القوة والضعف والفجوات، وتسليط الضوء على مجالات التحسين المتوقعة.


وقالت الوزارة إن المشروع سيتضمن وضع التوصيات المناسبة للارتقاء بمشهد الابتكار الرقمي الأردني، ليصار بعدها إلى ترجمة التوصيات الناتجة عن المشروع إلى استراتيجية وطنية للابتكار وخطة تنفيذية تتضمن مشاريع ومبادرات تسهم في التحول الرقمي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي للمملكة وتحديد الفترات الزمنية اللازمة لتنفيذها.

 




 

 


 

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