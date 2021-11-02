إطلاق مشروع ترميم الآثار القديمة في موقع أم قيس

الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال مشروع ترميم الآثار القديمة في موقع أم قيس الأثري، بتمويل من الولايات المتحدة، وبالشراكة مع دائرة الآثار العامة، ومنظمة "تركواز ماونتن" غير الربحية، وبحضور السفير الأميركي لدى الأردن هنري ووستر.



وأكد السفير ووستر خلال إطلاق أعمال المشروع، عمق العلاقات التي تربط الأردن والولايات المتحدة على الصعد كافة، مشددا على أن حكومة بلاده تعمل ما في وسعها لدعم الأردن اقتصادياً وسياسياً وتنموياً.

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