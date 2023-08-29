إطلاق مشروع تعزيز البنية التحتية للمياه بقيمة 39 مليون دولار

الوكيل الإخباري - رعى وزير المياه والري المهندس محمد النجار اطلاق مشروع تصميم وبناء وإدارة البنية التحتية للمياه - الاستخدام الأمثل للموارد المائية الشحيحة في الأردن والممول من الوكالة الأمريكية لدعم الحكومة بقيمة 39 مليون دولار بهدف تعزيز البنية التحتية لقطاع المياه.

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وبين الوزير أن مشاريع تحسين البنية التحتية لقطاع المياه تأتي في اطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040، ورفع أداء وكفاءة استخدام الموارد المائية وتحسين البنية التحتية لمنظومة التزويد المائي والصرف الصحي لتصبح منظومة مستدامة.

وأضاف أن الإسراع بتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي المستدامة سيعمل على سد العجز في امدادات المياه وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخدمة تجمعات سكانية جديدة بما يضمن تعزيز إدارة قطاع المياه بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية في مواجهة تحديات المناخ.



وسيعمل المشروع على تطوير وتحسين واستدامة البنية التحية للمياه والصرف الصحي وبناء قدرات العاملين في مختلف المناطق لتنفيذ وبناء المشاريع بشكل سريع ومستدام وتشغيل الأنظمة الحديثة وادارتها بشكل مستدام بما يضمن استدامة هذه المصادر ومعالجة النقص في الامدادات المائية وادارتها وفق أفضل المعايير الحديثة.