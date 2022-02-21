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الإثنين، 21-02-2022 04:08 م

إطلاق مشروع تمكين مؤسسات المجتمع لدعم بدائل مراكز الإيواء بالكرك

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الوكيل الإخباري - أطلقت جمعية زحوم الخيرية في الكرك، مشروع تمكين مؤسسات المجتمع المدني لدعم بدائل الإيواء باستبدالها بمراكز نهارية، بهدف الاستغناء عن المراكز الحكومية والخاصة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الخبرة الفرنسية.

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وقال رئيس الجمعية عبدالرحمن الملاحمة خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن الهدف من المشروع، العمل على نشر ثقافة المراكز الإيوائية النهارية للأشخاص المعاقين وإعادة قاطنيها من المنتفعين لإدماجهم أسرهم ومحيطهم الاجتماعي من مختلف أنواع الإعاقات. 

وعرض خطوات عمل المشروع والجهات والفئات المستهدفة والداعمة للفكرة، مثل عمل مسح ميداني وتأسيس لجان اتصال مع الشركاء وعقد دورات تدريبية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني.

 

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