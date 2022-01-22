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السبت، 22-01-2022 11:36 م

إطلاق مشروع حواريات الإصلاح في عجلون

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الوكيل الاخباري - أطلق صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في مقر هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة عجلون، اليوم السبت، مشروع "حواريات الإصلاح" لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والمساهمة بفرز نخب شبابية في مختلف المحافظات.

ويأتي إطلاق المشروع الذي شارك فيه النائب الدكتور بلال المومني، والنائب عمر العياصرة ومحمد ارسلان و الدكتور عمر الجازي في إطار تكثيف الجهود الوطنية لدعم مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.

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