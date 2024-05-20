إطلاق مشروع ريادي لتمكين اللاجئين السوريين في المفرق

الوكيل الاخباري- أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن وسفارة اليابان مبادرة ريادية في فرع اتحاد المرأة الأردنية بمحافظة المفرق تهدف الى تعزيز الحماية الاجتماعية وإمكانية الوصول إلى العدالة للاجئين السوريين المستضعفين، ومواصلة دعم اللاجئين بعد مرور 13 عاما على بدء الأزمة.



وقال الصندوق في بيان اليوم الاثنين، إن المبادرة التي تأتي بالتعاون مع وزارة الصحة، والمركز الوطني للعناية بصحة المرأة، ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية واتحاد المرأة الأردنية؛ تهدف للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالمساواة بين الجنسين والصحة.

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وقال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، حِمْيَر عبد المغني إن المشروع يعمل على تعزيز القدرة على الصمود وتمكين اللاجئين السوريين على المدى الطويل، خاصة النساء والفتيات، مشيرا الى أن الصندوق "ومن خلال الدعم السخي من حكومة وشعب اليابان وشراكاتنا الاستراتيجية وتقديم الخدمات المتكاملة، ملتزم بتعزيز كرامة ورفاه الفئات الأكثر ضعفاً".



وبحسب البيان، تُعتبر المساحات الآمنة للنساء والفتيات عنصرا أساسيا في هذا المشروع، حيث يجري تقديم إدارة الحالات المتخصصة وخدمات الدعم النفسي الاجتماعي وأنشطة ترفيهية صممت للنساء والفتيات.