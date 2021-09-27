إطلاق مشروع لتحسين جودة البنية التحتية بقيمة مليون يورو

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة المياه والري الاثنين مشروع تحسين جودة البنية التحتية من أجل إدارة كفؤة للمياه في الأردن وذلك من خلال الشراكة الأردنية الألمانية والدعم المستمر لقطاع المياه الهادف لرفع كفاءة التزويد المائي وخفض الفاقد والمحافظة على كل قطرة ماء لأن كل قطرة يمكن أن تحدث فرقًا.

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مساعد أمين عام وزارة المياه للتخطيط الاستراتيجي محمد الدويري أكد أن المشروع سيعمل على تحسين إمكانيات دقة قياسات عدادات المياه بشكل موثوق بما يساهم في توفير كميات مياه وضمان حماية المستهلك.



وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكة مع الجانب الألماني والاستفادة من الخبرات الحديثة في مجال الحفاظ على المياه، وبناء القدرات الفنية لضمان المعايرة الكاملة لعدادات المياه، وتحسين ادارة الجودة من خلال تبادل الخبرات مع المعاهد التقنية الالمانية لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



منسقة المشروع من معهد المقاييس الوطني الألماني ماريا كاسنز ساسي قالت إن قيمة المشروع تبلغ مليون يورو ويهدف إلى بناء القدرات الفنية للمعايرة الكاملة لعدادات المياه بشكل أكثر دقة وموثوقية، إضافة إلى إدارة الجودة بشكل عام ، وتعزيز حماية المستهلك ورفع جودة الخدمة المقدمة.

